Sorozatfüggő vagyok. Ez okoz néhány alvás nélkül töltött éjszakát. Szerettem volna forgatókönyvíró lenni, de ez már történelem. Ettől függetlenül a történetek és karakterek elvarázsolnak. Az egyik nagy kedvencem a 911 – egy olyan sorozat, ami beszippant a tűzoltók, mentősök és rendőrök életének drámájába.

Kovács Dániel szolnoki tűzoltó és testépítő, puszta kézzel tépte fel egy égő autó motorháztetejét Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A látványos mentések közepette olykor eszembe jut, hogy a való élet biztosan sokkal kevésbé filmszerű. Ám nincs igazam. Kovács Dániel szolnoki testépítő, és egyben tűzoltó, puszta kézzel tépte fel egy égő autó motorháztetejét.

Addig amíg ezt a sztorit nem hallottam, eszembe se jutott, hogy a tűzoltók, és a testépítők között kapcsolatot keressek. Pedig mindkettő a kitartásról, a fegyelemről és az elszántságról szól. Egy tűzoltónak minden másodperc számít – ha eljön az a pillanat, amikor súlyt kell emelnie, vagy valakit ki kell hoznia egy égő épületből. És bár egy testépítő nem szirénázó autók zajára készül, a hozzáállása mégis hasonló. Ők is a határaikat keresik és túllépnek azokon, hogy egy erősebb, kitartóbb verzióját hozzák létre önmaguknak.

Ez az, amiért a 911 karakterei és a valós élet hősei között könnyű párhuzamot vonni. Egyikük sem adja fel, bármilyen nehéz helyzettel is néznek szembe. Talán ezért érzem azt, hogy a képernyőn látott hősök története nemcsak szórakoztat, hanem inspirál is. Bár sosem fogok berohanni egy égő épületbe, és edzőterembe sem túl gyakran járok, mégis elgondolkodom azon, mit tanulhatok a tűzoltók és testépítők elszántságából.

Mert végül is mindannyian egy kicsit hősök szeretnénk lenni – ha nem is a világ, de legalább a saját életünk szemében.