Nélkülözhetetlenek

A kutya valószínűleg legrégebbi, de mindenképpen leghűségesebb társunk az állatvilágból. Eredetéről sokáig folytak viták. Volt, aki az aranysakáltól származtatta, de ma inkább egy kihalt farkasfajtát tekintik ősének. Egy biztos, több tízezer éve járjuk vele az utunkat, miközben számos változatát sikerült kitenyészteni. A mentőkutyákat pedig különleges képzésben részesítik.

Az ember legjobb barátjaként a mentőkutyák is hasznos segítségek

Fotó: Illusztráció

Olyan sikerrel, hogy vérükké vált a feladat, amire nevelték őket. Őshazámban, a Kunságban kutya hiányában megállt volna a világ, mert fáradhatatlan munkája, munkaképessége nélkül jószágot tartani nem lehet. Gyerekkoromban egy puli élt velünk addig, amíg tanyára nem költöztettük, mert terelés nélkül szemmel láthatóan megölte az unalom. Másutt meg a vízi mentésre született újfundlandi kutyának kellett új otthont találni, ugyanis ösztönösen mindig kiszedte a kacsákat az udvari vízmedencéből.

A mentőkutyák segítenek a bajbajutottakon

A kutyát hűsége, okossága mellett páratlan szaglása is nélkülözhetetlenné teszi számunkra. Ezért alkalmas például mentőkutyának is, mert a legnehezebb körülmények között képes érzékelni a romok alatt az életet, s közben veleszületett kötelességtudásával mindent megtesz azért, hogy felhívja a bajbajutottakra a figyelmet. A mentőkutyák segítsége nélkül nagyon sok szerencsétlenül járt embertársunktól kellett volna már idő előtt megválnunk. De amint azt az elmúlt évek természeti katasztrófáinak története is bizonyítja, ahol már véget ér az emberi tudás, nélkülözhetetlen társként ők még mindig velünk vannak.