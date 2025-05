A napok fénysebességgel teltek, miközben mindig csak a következő akadályon járt az eszünk. Néha egy dolgozaton, máskor épp egy felelésen, és hirtelen már az érettségi tételek tanulásán. Azonban a végzős év alatt még nem volt világos, hogy az utolsó csengetéssel nem csak a középiskolai kötelezettségektől búcsúzunk.

Az utolsó csengetéssel egy új fejezet veszi kezdetét

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az utolsó csengetés felismerése

A hang, ami talán eddig megnyugvást hozott némelyik órán, fájdalmasan szembesített a valósággal: vége a gyerekkornak, és egy teljesen új fejezet kezdődik, amiben kitárul elénk a nagy világ. És hirtelen, az elhalkuló csengőszóval minden korábbi aggodalom, kellemetlen felelés, vagy gyerekes vita lényegtelenné vált. Most, jó pár évvel a ballagás után már a bosszúságokra is szép emlékként gondolok. Hiszen ezek nélkül egy teljesen más ember nézne vissza rám a tükörből. A középiskolai évek ünnepélyes lezárása nem a könyv vége, hanem egy új fejezet kezdete, ugyanis a lényeg csak ezután következik. A nagybetűs élet, tele jobbnál jobb lehetőségekkel. És ennél nagyobb bizonyíték nincs is arra, hogy a változás nem csupán elkerülhetetlen, de szükséges is.