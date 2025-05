Egy mérföldkő nyomában

A napok egyre sűrűbbé váltak, mintha minden perc számított volna, és a teendők csak sokasodtak. Egyre kevesebb idő jutott pihenésre, a barátokkal töltött pillanatokra, vagy akár egy kis nyugalomra. A fejemben folyamatosan pörögtek a tételek, a lehetséges kérdések, és a „mi van, ha” kezdetű gondolatok. Az érettségi időszak nemcsak a tudásunk próbája volt, hanem annak is, hogyan kezeljük ezt a nyomást, és miként találjuk meg önmagunkban az erőt, amikor leginkább szükség van rá.

Az ünnepélyes ballagásokat követően hivatalosan is kezdetét vette érettségi időszak

Fotó: Mészáros János

Az érettségi időszak nem csak akadály, de lehetőség is

Mégis, volt valami felemelő ebben az egészben. Ahogy telt az idő, egyre tisztábban látszott, hogy nem vagyok egyedül. A közös tanulások, a megosztott jegyzetek, az egymásba kapaszkodó biztatások erőt adtak. Bár a stressz időnként mindent elhomályosított, ezekben a pillanatokban újra emlékeztettem magam arra, miért is csinálom. Mert túl akartam jutni rajta. Mert fontos volt. Mert ez egy lépés volt afelé, amit el szerettem volna érni.

Amikor eljött a nap, és beültem a vizsgaterembe, a feszültség ellenére volt bennem egy furcsa nyugalom. Tudtam, hogy minden, amit addig tettem, most végre megmutatkozhat. És bármilyen eredmény is születik, egy biztos: az út, amit idáig megtettem, már önmagában is bizonyíték volt arra, hogy képes vagyok rá.