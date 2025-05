Az érettség pillanata

Érettségizni olyan, mint átlépni egy láthatatlan küszöböt. Kamaszként már annyira vágyunk a felnőtt létre, hogy ez a vizsga nemcsak egy tudáspróba, hanem belső mérföldkő is. A bizonyítás lehetősége, az a pillanat, amikor végre kimondhatjuk: igen, megcsináltam.

Az érettségi pillanata: amikor a diákok már nem csak a tanárok előtt felelnek, hanem önmaguknak is.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az érettségi több mint vizsga

Viszont a vizsgára nem lehet felkészületlenül menni, de igazából túlgörcsölni sem érdemes. Ha minden tételhez van valamennyi kapaszkodó – az egyikhez több, a másikhoz kevesebb –, már van esély.

Hányszor tettük fel a kérdést, hogy miért kell ennyi mindent tanulni, hiszen úgy is influenszerek vagy bloggerek leszünk. Majd rájövünk, az iskola nem az életfelfogásunk ellen van. A műveltségre, az intelligenciára szükség van – nemcsak most, hanem húsz év múlva is, amikor már mi adjuk tovább a tudásunkat a gyerekeinknek.

Jómagam mindig az irodalomban éreztem magam otthon, mert a szövegek mögött emberek vannak, a történetek mögött pedig érzelmek. Abban az irányban akartam továbbmenni, még ha akkor nem is tudtam, merre visz az utam. Az érettségire én is izgalommal készültem. Dolgozni kezdett az adrenalin, és erősödni az a belső érzés, hogy most tényleg muszáj megmutatnom. Vizsga előtti este, mintha valaki a vállamra tette volna a kezét, és azt mondta: menni fog.

Valóban, ezen a napon valami megváltozik. Amikor belépsz a terembe, már nem vagy gyerek többé. Mert azon a reggelen, talán először az életedben, igazán komolyan veszed önmagad. Meg akarod mutatni, hogy a tudás már benned van.