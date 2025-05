Felfoghatatlan, mi került a menzás tálba, gyerekek tucatjai kerültek kórházba

Több mint száz gyerek megbetegedett, miután kígyótetemet tartalmazó ebédet szolgáltak fel nekik egy indiai iskolában, számolt be a különös esetről a BBC. A Bihar államban lévő Mokama városában található iskola szakácsa megtalálta a döglött kígyót az ebédben, de annak ellenére felszolgálta azt a gyerekeknek. Miután a gyerekek egymás után elkezdtek rosszul lenni, a helyiek tüntetni kezdtek, és egy utat is eltorlaszoltak. A tisztségviselőktől azt követelték, hogy részletes jelentést adjanak a történtekről és a gyerekek állapotáról. Az eset miatt az indiai emberi jogi bizottság indított vizsgálatot. Ezek szerint a menzai ebéd minősége is az emberi jogokhoz tartozik.