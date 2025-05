Reggeli káosz helyett belső rend – így kezdj másként egy zsúfolt napot

Nem minden reggel könnyű. Néha még a szemünket sem nyitottuk ki, de a gondolatok már tolonganak: feladatok, elmaradások, kétségek. Van, amikor úgy érezzük, a teendők listája hosszabb, mint a nap órái. Nekem is gyakran ilyenek a reggeleim: kapkodósak, túl sok minden vár rám, és túl kevésnek érzem magam hozzájuk. De a legnagyobb rohanásban is érdemes megállni egy percre. Mert az a pár nyugodt perc, legyen az csak egy csendes sóhaj erejéig, segíthet visszatalálni önmagunkhoz. A káosz közepén is lehet egy kis rend. Tiszta fejjel, higgadtabban jobban boldogulunk. Nem lesz minden reggel jó, de lehet benne egy jó pillanat.