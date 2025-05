Szolnok gyöngyszeme romokban – lesz még valaha, aki megmenti?

Némi megdöbbenést keltett és talán sokakat nevetésre is ingerelt egy, az Interneten kerengő fotó. A szebb napokat látott Tisza Szálló kútjának száraz medencéjében önfeledten heverésző atyánkfia képe. A történet igazolja a régi mondást, miszerint a természet nem tűri az ürességet, de egyúttal szomorú látlelet is. Hatalmas érték hever most parlagon a jobb sorsra érdemes, napról-napra szemmel láthatóan pusztuló épülettel. A legfőbb gond vele, hogy régóta hiányzik, aki a jó gazda gondosságával kezelné, őrizné Szolnoknak ezt az ékességét.

A Tisza Szálló kútja szomorú látlelet lett egy hanyatló örökségről

Fotó: Nagy Balázs

Tisza Szálló kút – a múlt dicsősége most csak árnyék a medence fenekén

Ha nem történik valami váratlan fordulat az ügyben, akkor előbb, utóbb menthetetlen lesz a város egykori, minden nehézsége ellenére felívelő korszakának néma tanúja. Amikor felépítették, majd gyógyvizet fakasztottak hozzá, senki sem gondolta, hogy milyen, viszonylag rövid ideig tart majd a dicsősége. Több mint hetven éve kellett Szolnoknak megválnia tőle, amikor politikai döntéssel, az akkori, mindent bekebelező államhatalom tette rá a kezét. A városnak azóta sem volt, jelenleg sincs, és nem valószínű, hogy valaha lesz annyi pénze, hogy saját erejéből szerezze vissza egykori tulajdonát, pedig igazság szerint mindig Szolnokot illette volna. Talán, a jelenlegi helyzetből kiindulva, némi szerencsével, valóban értékteremtő magántőke bevonásával lehet menteni a menthetőt. Sajnos nyitott kérdés, hogy akad-e egyáltalán, aki e történeti érték megőrzése érdekében hajlandó lenne egyáltalán kockázatot, vagy áldozatot vállalni.