A világ békére vágyik – XIV. Leó első szavai ezt a reményt erősítették meg

Így hangzottak el XIV. Leó első szavai, amikor pápaként jelent meg az őt váró tömeg színe előtt. Valóban erre van most a legnagyobb szükségünk a világon. Egy tébolyult évszázad borzalmai után joggal várhatnánk, hogy végre békesség köszöntsön a földre, ezzel szemben fájdalmas feledékenységgel hajlunk újra az erőszak irányába. Közben a pápaság, több ezer éves története során, az intézményt, annak megrázkódtatásait, vagy az egyes pápákat érő kritikákat is tekintve, mindig a folytonosságot, a megnyugvás lehetőségét képviselte a földön.

XIV. Leó megjelent a hívek előtt, első szavai a világ békéjéért szóló imádságként hatottak a Szent Péter téren összegyűlt tömegre

Forrás: MTI/AP

XIV. Leó első szavai a béke reményét idézik meg a világ számára

Lelki, szellemi erejét, a Szentlélek hatalmát hirdetve tudott a legnagyobb válságokon túllépni, s több milliárdnyi ember vezérlő csillagaként örök és hiteles értékrendet biztosítani. A mostani konklávé is minden bizonnyal ennek szellemében hozta meg Lélektől vezérelt döntését, s Leó pápa köszöntése is a jövőnkre szóló megnyugvást jelent számunkra. Bizonyára nem lesz könnyű dolga. Pusztán emberi erőre támaszkodva és földi mértékkel mérve elképzelhetetlen teherként nehezedik vállára hivatalának súlya. De ahogy nagy elődeinek is sikerült ezzel megbirkózni, kihívásoktól sem mentes eddigi életútját és szemmel láthatóan energikus személyiségét látva bizalommal és reménységgel tekinthetünk további munkájára, a Teremtőtől ráruházott missziójának sikerére.