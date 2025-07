Barbie cukorbeteg lett – így segíti az elfogadást

Sosem volt Barbie babám! Gyerekkori barátnőm jóvoltából azért én is fésülgettem a haját és öltöztettem a szőke szépséget. Nem is csak szőkét, barnát is – barátnőm ugyanis több ilyen baba boldog tulajdonosa volt. Mi magunk varrtunk neki ruhát, a göncök mellett szerepeket is aggattunk rájuk, így játszottunk a babákkal.

Újdonság: a cukorbeteg Barbie baba az elfogadást segíti

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az évek során – hallottam, láttam – mindenféle Barbie megjelent. Van cowboy (vagyis girl) stílusú, akad kutyás-, lovas, létezik motoros- és utazós Barbie, na meg van, amelyiknek sellőfarka nőtt.

A minap egy reklámlevél révén új Barbival „ismerkedtem" meg: ő a cukorbeteg Barbie baba, akinek glükózszenzor és inzulinpumpa a tartozéka. Nem is rossz ötlet az elfogadás tanítására. De mellé máris elképzeltem (mondjuk) egy gluténérzékeny Kent is.