Krumpli, királyok, katonák – veszélyben a magyar burgonya jövője

Megkondult a vészharang a magyar burgonya felett. Állítólag visszaszorulóban van a hazai termelés. Kár érte. Rendszeres fogyasztójaként könnyen különbséget tudok tenni sógorom kiváló jászsági krumplija, meg az idegenből jött változatai között. Ég és föld.

A magyar burgonyatermesztés drasztikus visszaesése nemcsak gasztronómiai, hanem kultúrtörténeti veszteség is lehet

Forrás: MW archív

De a krumpli kultúrtörténeti emlék is. Ha a spanyolok nem hozzák be Peruból, az éhínség miatt ma kevesebb őslakosa lenne földrészünknek. Nem véletlen, hogy a mindenre figyelő porosz katonakirály, Nagy Frigyes személyesen felügyelte az éves krumplivetést, s volt, hogy némelyik rosszabb hadjárata során egész táborkarával maga is nyers krumplin élt napokig. A felséges gyomornak is megfelelt, nem csak a pórnépnek. Ravasz uralkodónőnk, a gondos háziasszony Mária Terézia, meg úgy vette rá makacs magyarjait a fogyasztására, hogy látszólag gondosan őriztette az új növényt. Szét is hordták mindenfelé, utána már kínálgatni sem kellett. De a burgonyának köszönheti Amerika is ír lakosai jó részét, akiknek ősei a 19. századi rossz krumplitermés okozta éhínség elől hajóztak át az Újvilágba.

Egyszóval a nem közönséges növényünk, még a néphagyományba is bekerült. Számtalan elnevezése mellett, mint a pityóka, kolompér és társai, a katonák egykor krumplivirágnak hívták a hozzám hasonlóan nem nagy karriert befutó társaik gallérját ékesítő csontcsillagokat is. Mindent összegezve, érdemes vigyáznunk rá, hogy még unokáink is különbséget tudjanak tenni a jó magyar krumpli és máshonnan idetévedt változatai között.