Romantikus tragédia

El sem tudom képzelni azt az érzelmi hullámvasutat, ami aznap a Holt-Tisza-partján bontakozott ki, egy apró figyelmetlenségnek köszönhetően. A kézifék behúzásáról ugyanis elfeledkeztek, és az autó a mélybe merült.

A Holt-Tisza-part is egy emlékezetes jelenetnek adott otthont

Forrás: Szoljon.hu

Így vált emlékezetessé a Holt-Tisza-parti randevú

Az eset talán már filmbe illő is lehetne, viszont kicsit sem egyedi. Volt példa hasonlóra Tiszaroffon is, amikor egy horgász piros színű autója merült a mélybe egy téli napon. Szerencsére akkor is sikerült épségben hazajutnia a sofőrnek, autóját viszont azóta is a Tisza medre őrzi. Óriási szerencse mindkét esetben, hogy az anyagi károkon felül nem keletkezett nagyobb baj. Hiszen egy-egy ilyen pillanat könnyen tragikus fordulatot vehet.

És milyen érdekes belegondolni: vajon mennyi titkot rejthet még a folyó? Hány emléket, hány történetet őrizhet, miközben csendesen áthúzódik a települések között? Egy üvegbe zárt levél, egy vízbe süllyedt autó – benne értékekkel, emlékekkel, és talán egy el nem mondott történettel is. Mert bár most két szerencsés esetről esett szó, jól tudjuk, a víz sokszor nemcsak titkokat, hanem tragédiákat is elnyel. Talán sosem tudjuk meg, hány elfeledett történet pihen a meder homályában.