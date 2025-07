A hosszú élet titka és talán a boldog is a dolgos létben keresendő

Hogy mi lehet a hosszú élet titka? Íme három idős ember ki nem mondott válasza.

A hosszú élet titka valószínűleg a szorgos-dolgos lét, amely akár boldog is lehet. A 106 éves koráig élt tiszafüredi Gulyás Miklósé Eszter nénivel (balról a második)100 éves korától minden évben találkoztunk és beszélgettünk.

Fotó: Mészáros János

Történt még 2004-ben, hogy a Tiszafüreden élő, akkor éppen száz esztendős Gulyás Miklósné Eszter nénit egy vele készített riporttal köszöntöttem fel. Múltjából az derült ki, hogy egész életében dolgozott. Búcsúzáskor „Viszlát, soká éljen!” köszönéssel adtam tudtára, hogy jövőre is meglátogatom. Így is volt, mentem hozzá minden évben, meg is írtam aktuális hogylétét, annak rendje-módja szerinti tisztelettel, szeretettel. Távozásaimkor egyre harsányabb „Viszlát, soká éljen!” búcsút intettem neki.

Egészen a 106. életévéig látogattam becsülettel Eszter nénit. Mikor aztán 2010 tavaszán elköszöntem tőle, a vendégszerető házigazdámból kitört a régóta elfojtott őszinteség: „Édes fiam! Nehogy úgy búcsúzz, hogy viszlát, soká éljek, mert a botommal csaplak agyon. Kilencven éves koromig még úgy, ahogy, jó és boldog volt az életem. Azután már minden nap szenvedés. Nagyon régóta szeretnék már találkozni a Teremtőmmel. Mondd csak azt, hogy minden jót!” – kérlelt.

„Minden jót!” – búcsúztam el tőle 2010 áprilisában. Nem sokkal e látogatás után, ahogyan azt régen akarta, találkozott a Teremtőjével…

A hosszú élet titka az aktív lét

A napokban meglátogattam két régi barátomat. A 83 éves órásmester Borzi Károlyt és a 82 esztendős köszörűsmester Válik Jánost. Nem a kórházban jártam náluk, nem is az idősotthonban fogadtak. A munkahelyükre, a szolnoki Baross úti, egymás mellett álló aprócska műhelyükbe toppantam be, s beszélgettem el velük.

„Viszlát, soká éljetek!” – búcsúztam el tőlük. Karcsi és Jani bácsi ketten együtt százhetvenöt évesek. Egyenként hússzal fiatalabbak, mint Eszter néni volt anno. Egész életükben dolgoztak, ami elegendő ok lehet a hosszú életre. Így akár a boldogra is...