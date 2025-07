Brutális drágulás jöhet a cigarettánál – az EU jelentős adóemelést tervez

Az Európai Bizottság közzétette azt a tervezetet, amely nyomán jelentősen nőnének a dohánytermékekre kivetett adók. Magyarországon ez azt jelentené, hogy egy doboz cigaretta ára akár 50 százalékkal is emelkedhetne. Piaci források szerint a javaslat ebben a formában brutális áremelkedést okozna. Bár a várakozások szerint már szeptemberben tárgyalhatna a tervezetről a bizottság a tagállamok képviselőivel, inkább egy elhúzódó egyeztetésre kell számítani, mivel egyes tagállamok már most tiltakoznak a módosítás ellen. Mindig van ok a füstölgésre, de az biztos, hogy a legolcsóbb megoldás, ha valaki rá sem gyújt, vagy egyenesen leszokik a dohányzásról.