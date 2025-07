Kapu Tibor hazatért, de miért nem tudunk örülni a sikernek?

Szerencsésen hazaérkezett a második magyar – ha a magyar származású, kétszeres űrturistaként felszálló Simonyi Károlyt nem számítjuk, – űrhajós, Kapu Tibor is. A sajtó természetesen rendre hírt adott felszállásáról, fent végzett munkájáról, és hála Istennek, szerencsés megérkezéséről is. Az utóbbi hír sem mellékes információ, hiszen köztudott, hogy az űrhajózás történetében hányan áldozták életüket ezen a téren.

Sikeres missziót hajtott végre az űrben Kapu Tibor és csapata

Forrás: MTI

Az én korosztályom még élénken emlékezik az első magyar asztronautára, Farkas Bertalanra. A kilövését megelőző, teljesen biztosra menő, az esetleges kudarcra is felkészülő sajtómunkára, majd a sikeres misszióját követő nemzeti eufóriára, ami gondosan kimunkált része volt a kor sikerpropagandájának. Akkor ez így volt szokás, és egyáltalán nem jelentette azt, hogy a hivatalos körítés mellett ne okozott volna általános örömet hazánk látványos hozzájárulása az űrkutatáshoz.

Nem mindenki örül Kapu Tibor sikerének

Tény, hogy azóta a technikai haladással az egész világon csökkent az űrutazások szenzációértéke, de még ma is embert próbáló feladatként beszélhetünk róla. Így van ez Kapu Tibor misszióját illetően is. Ezért sajnálatos, hogy a széles körű párbeszédet lehetővé tevő világhálón gyakran ütközünk most ebben az ügyben is a közbeszédünket jellemző általános fanyalgásba. Ami sajnálatosan sokszor választ el bennünket attól, hogy valós eredményeinknek is őszintén és önfeledten tudjunk örülni.