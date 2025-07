Talán ismerős az érzés, amikor annyira siet az ember, hogy elfelejti elzárni a gázt vagy kihúzni a vasalót. Valami elvonja a figyelmét, máson gondolkodik, de egy belső hang figyelmeztet. Biztos elzártam? Biztosan kihúztam? Sajnos, előfordult velem is. Visszamentem a lakásba, ellenőriztem és megkönnyebbülten fellélegeztem, ezt megúsztam, pedig könnyen lehetett volna ebből lakástűz is. Azt gondoltam, legközelebb is így lesz, és ettől csak még magabiztosabb lettem. Volt, mikor dohányoztam, és kimerülten hazaérve még elszívtam egy cigarettát. Letettem, de már nem is emlékeztem, valóban elnyomtam-e. Kialudt magától vagy ott parázslott valahol? Azt hittem, a baj mindig mással történik. A hírek szereplőivel, ismeretlen nevekkel, távoli történetekben.

A gyorsan érkező segítség ellenére sem tudták megmenteni azt a férfit, aki egy lakástűz áldozatává vált

Fotó: Mészáros János

Egy lakástűz tragédiája

Majd érkezik egy hír, ami a közelben történik, és valahogy megérti az ember, hogy senki sem sérthetetlen. A baj sokszor pont akkor jön, amikor nem számítunk rá. Mezőtúron egy ember meghalt. Valószínűleg egy cigaretta miatt. Egy utolsó slukk, amit már nem követett reggel. Lehet, csak egy másodperc kellett volna, egy pillanatnyi éberség. A gyorsan érkező segítség ellenére sem tudták megmenteni azt a férfit, aki egy lakástűz áldozatává vált.

A történet felkavaró, mert hétköznapi mozzanatok tragikus következménye ez. A rutinos mozdulatok pont akkor hagynak cserben, amikor a leginkább bízunk benne. Amikor már elhisszük, hogy velünk ez úgysem történhet meg. Elég egy szikra, és minden, amit biztosnak hittünk, pillanatok alatt a semmivé válik.