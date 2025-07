Gratulálunk, átvertek?! – Így működnek a leggyakoribb online csalások

Nincs olyan találmány a világon, amit rosszra ne lehetne használni. Ebben az internet sem kivétel, bár nem ártó szándékkal hozták létre. Az online csalások száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

Az online csalások és az adathalász üzenetek egyre hihetőbbek lehetnek

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Pusztán az információáramlás példátlan eszközeként született, de előnyeit azok a sanda lelkek is hamar felismerték, akik mindig mások zsebében turkálva keresték megélhetésüket. Számukra az internet új, nem remélt lehetőséget teremtett céljaik eléréséhez.

Itt nem is a világháló sötét oldalára gondolok, az külön, félelmetes világ, hanem a nyilvános felületekre. Ott is minden megterem, az emberi mohóságra építő „gratulálok, ön nyert!”, vagy a páratlan kiárusítás szövegű csaliktól kezdve a töltse le ezt, vagy azt az oldalt című felhívásokig. Ez utóbbi már nagyon komoly eset is lehet, mert innen egyenes út vezet az egyre gyakoribb, profi módon kivitelezett pénzügyi csalási kísérletekig.

Könnyű bedőlni az online csalásoknak

Ha bárki lépre megy az önmagukat banktisztviselőnek, esetleg rendőrnek kiadó, a számítástechnikában, és egyben az emberi természet gyenge oldalaiban is jól eligazodó bűnözőknek, ők banki adatainkat megszerezve néhány perc alatt nyúlhatják le egy élet teljes megtakarítását. Pusztán annyi kell hozzá, hogy adataink óvatlan kiszolgáltatásával eszközt adjunk a kezükbe.

Természetesen maga az internet nem tehet erről, a döntés lehetősége nálunk van. Régi tapasztalat, hogy gondolkodásunk általában mindig a technikai lehetőségeink után kullog, így sokan el sem tudják képzelni, hogy valaki egyáltalán képes.