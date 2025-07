Ezüstérmesek lettünk a szingapúri vízilabda-világbajnokságon

Közel két héten át szurkoltunk pólós csapatainknak a szingapúri világbajnokságon. A magyar vízilabda mindig a világ élvonalához tartozott, szerencsére nem kell múlt időben beszélnünk, hiszen mindkét válogatottunk a döntőbe jutott, ahol csak nagy csatában maradtak alul.

Döntőbe jutott pólós csapatunk Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Férfiegyüttesünkben ezúttal négy olyan vízipólós is szerepelt, akik az elmúlt években a szolnokiakat erősítették, most azonban más klubokban játszanak. Angyal Dániel, Nagy Ádám, Vámos Márton és Vismeg Zsombor is egyaránt sokat tett azért, hogy nemzeti csapatunk ismét érmet tudjon szerezni. A mieink legnagyobb skalpjukat a vb-címvédő horvát és a párizsi olimpiai bajnok szerbek legyőzésével szerezték, a fináléban azonban már nem bírtak a rutinosabb spanyolokkal. Biztató viszont, hogy a mieinknél több olyan fiatal is bizonyította tehetségét, akik két év múlva a budapesti vb-n már nyerő emberek lehetnek.

Ugyanez elmondható női csapatunkról is, amely egészen a fináléig jutott, közben kiütötte az olimpiai címvédő spanyolokat. A görögökkel azonban nem bírtak a döntőben, így nekik is meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. A sikerkovácsot, a szövetségi kapitány Cseh Sándort nem kell bemutatni Szolnokon, hiszen játékosként is remekelt, edzőként pedig minden egyes klubtrófeát megnyert a Dózsával. A 48 éves szakember a torna után elmondta, jelenleg nem világbajnoki szint a magyar válogatott, de dolgoznak, hogy az legyen.

Mindent egybevetve, a döntőt elveszítették, az ezüstérmet azonban megnyerték csapataink, amire méltán lehetnek büszkék.