15. századi kincslelet került elő Dél-Lengyelországban

Bochnia közelében egy földbe rejtett cserépedényből 600 középkori érme került elő. A Luxemburgi Zsigmond korából származó lelet nemcsak értékes, hanem a térség történelmi és kereskedelmi jelentőségét is tükrözi.

Dél-Lengyelországban, Bochnia közelében kincsre bukkantak: egy földbe rejtett, 15. századi cserépedényből 600 középkori érme került elő. A leletben 592 ezüstdénárt, 26 félgarast és 4 aranydukátot azonosítottak, amelyek Luxemburgi Zsigmond uralkodásához köthetők. Zsigmond nemcsak a Németrómai Birodalom császára, hanem Magyarország és Csehország királya is volt, így az érmekincs a régió összetett történelmi kapcsolatait tükrözi. A felfedezés Bochnia egykori kereskedelmi központi szerepét is megerősíti, hiszen a város sóbányái virágoztatták fel a települést. A kincset restaurálják, majd a nagyközönség is megtekintheti hamarosan.

 

