2 órája
Amerika bekeményít: dollárezrekbe kerülhet a turistavízum bizonyos országoknak
Az Egyesült Államok 12 hónapos kísérleti programot indít, amely során egyes országok állampolgárainak 5–15 ezer dolláros letétet kell fizetniük turista vagy üzleti vízum igénylésekor.
Az Egyesült Államok egy viszonylag hosszú, 12 hónapon át tartó kísérleti programot indít, amely során bizonyos – egyelőre részletesen meg nem határozott – országok állampolgárainak üzleti vagy turistavízumhoz 5–15 ezer dolláros letétet kell majd fizetniük.
A cél jól illeszkedik az ország mostani politikai céljaihoz: visszaszorítani a túltartózkodásokat az államok területén. A letétet azok kapják vissza, akik a vízum lejártakor elhagyják az országot. A döntés nem érinti a vízummentességi programban részt vevő 41 államot, így Magyarországot sem. A program végső célja a hosszú távú fenntarthatóság vizsgálata és a visszaélések csökkentése.