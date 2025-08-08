Amerika bekeményít: dollárezrekbe kerülhet a turistavízum bizonyos országoknak

Az Egyesült Államok egy viszonylag hosszú, 12 hónapon át tartó kísérleti programot indít, amely során bizonyos – egyelőre részletesen meg nem határozott – országok állampolgárainak üzleti vagy turistavízumhoz 5–15 ezer dolláros letétet kell majd fizetniük.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A cél jól illeszkedik az ország mostani politikai céljaihoz: visszaszorítani a túltartózkodásokat az államok területén. A letétet azok kapják vissza, akik a vízum lejártakor elhagyják az országot. A döntés nem érinti a vízummentességi programban részt vevő 41 államot, így Magyarországot sem. A program végső célja a hosszú távú fenntarthatóság vizsgálata és a visszaélések csökkentése.