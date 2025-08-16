2 órája
Első ásatásán aranykincset talált a diáklány
Alig másfél órával a munka után bukkant rá a rendkívül értékes leletre.
Aranykincsre bukkant egy diáklány élete első ásatásán. Alig 90 perce kezdte el a munkát, máris értékes leletre bukkant az egyetemi hallgató Angliában.
Yara Souza az USA-ból érkezett a Newcastle Egyetemre, hogy régésznek tanuljon, első felfedezését pedig már tanulmányai befejezése előtt megtette, derült ki a felsőoktatási intézmény közleményéből. Egy 4 centiméter hosszú, díszes aranykincset ásott elő a földből, a lelet 1000 éves lehet.
Ebben az időszakban aranyhoz csak a legtehetősebbeknek volt hozzáférésük. A tehetséges és szerencsés diákok nemcsak az iskolának, hanem az életnek is tanulnak, ráadásul a tudományt is gyarapíthatják.
