Első ásatásán aranykincset talált a diáklány

Aranykincsre bukkant egy diáklány élete első ásatásán. Alig 90 perce kezdte el a munkát, máris értékes leletre bukkant az egyetemi hallgató Angliában.

Yara Souza az USA-ból érkezett a Newcastle Egyetemre, hogy régésznek tanuljon, első felfedezését pedig már tanulmányai befejezése előtt megtette, derült ki a felsőoktatási intézmény közleményéből. Egy 4 centiméter hosszú, díszes aranykincset ásott elő a földből, a lelet 1000 éves lehet.

Ebben az időszakban aranyhoz csak a legtehetősebbeknek volt hozzáférésük. A tehetséges és szerencsés diákok nemcsak az iskolának, hanem az életnek is tanulnak, ráadásul a tudományt is gyarapíthatják.