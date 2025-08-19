Augusztus 20: az ezeréves hagyomány üzenete ma is aktuális

Egy ezeréves évfordulóról nehéz újat írni. Bár minden kor saját ízlése és érdeke szerint viszonyul hozzá, ennyi idő alatt úgy tűnik, az összes fontosat elmondták róla. De a valóban hiteles emléknapok kisugárzása mindig és mindenhol igaz. Újragondolásuk pedig koronként változó tükre annak, hogy fényében hogyan látjuk magunkat, legfontosabb sorskérdéseinket. Augusztus 20. hivatalosan Magyarország nemzeti ünnepe az államalapító Szent István király emlékére, egyben a magyar katolikus egyház egyik főünnepe.

Augusztus 20.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Ehhez – hányatott történetünknek köszönhetően – hozzátehetjük, hogy mára az idegenbe szakadt véreinkre tekintettel a nemzeti egység jelképeként is vált a magyarság egyetemes ünnepévé. Gyakran könnyebb valamit megteremteni, mint megtartani, s ez István király életművére is igaz. Állama már szinte születése óta szembesült a pusztulás rémképével, nem egyszer kellett főnixmadárként újjászületnie ahhoz, hogy ma itt, és magyarként létezhessünk. Ha jelenleg talán nem is élünk ennyire kiélezett helyzetben, a köröttünk levő világ ma sem kínál számunkra megnyugtatóan békés környezetet.

E nap egyik fontos tanulsága így az számunkra, hogy soha ne adjuk fel mindazt az értékünket, ami eddig is megtartott bennünket. Ennek tudatában kell úgy szemlélnünk minden belső ellentétünket, vitáinkat is, hogy ne váljunk méltatlanná ahhoz az úthoz, amit államalapító első uralkodónk kijelölt számunkra.