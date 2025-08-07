augusztus 7., csütörtök

Az egyik állatkert új „etetési programja” sokaknál kiverte a biztosítékot

Meghökkentő programot hirdetett egy dán állatkert: élő kisállatokat – például csirkéket, nyulakat vagy akár tengerimalacokat – is várnak, hogy a nagyragadozók természetes zsákmányként kapják meg őket.

A megunt házi kedvenceit megetetheti a nagyragadozókkal az állatkertben. Az aalborgi állatkert sok szeretettel várja a felajánlott kisállatokat. Az említett zooban oroszlánokat, tigriseket és eurázsiai hiúzokat is tartanak. 

Az Instagramra feltöltött felhívás szerint élő csirkéket, nyulakat és tengerimalacokat is várnak, az élő lovat felajánlók pedig adókedvezményben is részesülhetnek. Az állatkert szerint az állatok természetes táplálékláncának utánzását tűzték ki célként. A felajánlott kisállatok azokra a prédákra emlékeztetnek, amikre a vadonban vadásznak a ragadozók. Ahogy a mondás tartja, akinek van pénze majomra, legyen banánra is.

 

