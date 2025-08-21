augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DCJ stílusgyakorlat

52 perce

Az ország tortája, a torták országa

Címkék#cukrászmester#ország torta#DCJ#Kézműves Cukrászda#kritika

A 2007 óta évente meghirdetett országtorta versenyt szerintem nekem találták ki. Igaz, én az asztal másik felén hódolok a süteményviadalnak. Az elkészítést rábízom a szakemberekre, és jómagam, mint tortaevő-szakember markáns véleményt mondok a sütimester munkájáról. Na de nézzük az ország tortája győztesét!

Mészáros Géza

Persze ezúttal sem a cukormentesekről alkotok kritikát, mert azokról valami oknál fogva soha nem tudtam véleményt formálni. Az ország tortája cukorral előállított változata viszont engem formál azóta is, egyre gömbőcebbre...

Az ország tortája 2025
Az ország tortája 2025-ben egy dobostorta-emlékmű, a DCJ stílusgyakorlat fantáziannevű sütemény. Egy csoda!
Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Facebook-oldala

Emlékeznek még a 2007-es első ország tortájára? No jó, megmondom, Zila László cukrászmester madártej-tortája volt. Roppant egyszerűnek tűnő elkészítési módja volt, és emlékeim szerint roppant finom is volt. Az elmúlt tizennyolc esztendő alatt volt már mindenféle süteményszelet a Szent István-napi ünnepi asztalon. Olyan kuriózumokat kreáltak a cukrászatok és a mesterek augusztus 20-ra, amely inkább volt már költészet, mint sütészet. Viszont egyre kevésbé állja meg a helyét az én primitív ízlésemnek a sok apró részletekből és különleges alapanyagokból összegyúrt, számomra érthetetlen és összeegyeztethetetlen ízekből kreált országtorták.

Értem én az egyediség varázsát, meg a specialitás spirituáléját, de az én tányéromra ne rakjanak nem mindennapi, szokatlan, utánozhatatlan, exkluzív babramunkát. Őszintén mondom, hogy többre tartom anyósom lekváros piskótáját a sziszifuszi „kuszmuszpuszinál”.

A 140 éve született Dobos C. József emlékére kreálták az ország tortája „dob” nélküli változatát idén

Gyulai Kézműves Cukrászda
A gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei ötletelték ki és sütötték meg az ország tortája 2025. évi győztes termékét
Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Facebook-oldala

Vagy egy jó dobostortát, ami ugye echte magyar is. Apropó! Idén a 140 éve született Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus tortája és munkássága előtt tisztelegtek a pályázók. A gyulai Kézműves Cukrászda „DCJ stílusgyakorlat” nevű győztes munkája csak nevében és képzőművészeti szempontból modern, ám az általam ismert és imádott ízvilágot hordozza. Olyan, mint egy tizennyolc évvel ezelőtti egyszerű madártej-torta...

Marcipán országtorta
A szolnoki Marcipán Cukrászda is elkésztette az ország tortáját, ami minden tekintetben zseniálisra sikeredett...
Fotó: Nagy Balázs

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu