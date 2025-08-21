Az ország tortája, a torták országa

Persze ezúttal sem a cukormentesekről alkotok kritikát, mert azokról valami oknál fogva soha nem tudtam véleményt formálni. Az ország tortája cukorral előállított változata viszont engem formál azóta is, egyre gömbőcebbre...

Az ország tortája 2025-ben egy dobostorta-emlékmű, a DCJ stílusgyakorlat fantáziannevű sütemény. Egy csoda!

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Facebook-oldala

Emlékeznek még a 2007-es első ország tortájára? No jó, megmondom, Zila László cukrászmester madártej-tortája volt. Roppant egyszerűnek tűnő elkészítési módja volt, és emlékeim szerint roppant finom is volt. Az elmúlt tizennyolc esztendő alatt volt már mindenféle süteményszelet a Szent István-napi ünnepi asztalon. Olyan kuriózumokat kreáltak a cukrászatok és a mesterek augusztus 20-ra, amely inkább volt már költészet, mint sütészet. Viszont egyre kevésbé állja meg a helyét az én primitív ízlésemnek a sok apró részletekből és különleges alapanyagokból összegyúrt, számomra érthetetlen és összeegyeztethetetlen ízekből kreált országtorták.

Értem én az egyediség varázsát, meg a specialitás spirituáléját, de az én tányéromra ne rakjanak nem mindennapi, szokatlan, utánozhatatlan, exkluzív babramunkát. Őszintén mondom, hogy többre tartom anyósom lekváros piskótáját a sziszifuszi „kuszmuszpuszinál”.

A 140 éve született Dobos C. József emlékére kreálták az ország tortája „dob” nélküli változatát idén

A gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei ötletelték ki és sütötték meg az ország tortája 2025. évi győztes termékét

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület Facebook-oldala

Vagy egy jó dobostortát, ami ugye echte magyar is. Apropó! Idén a 140 éve született Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus tortája és munkássága előtt tisztelegtek a pályázók. A gyulai Kézműves Cukrászda „DCJ stílusgyakorlat” nevű győztes munkája csak nevében és képzőművészeti szempontból modern, ám az általam ismert és imádott ízvilágot hordozza. Olyan, mint egy tizennyolc évvel ezelőtti egyszerű madártej-torta...