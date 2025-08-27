Káptalanfüredi nyári emlék

A Balaton északi partján, Káptalanfüred tölgyei között állt a tábor, amely gyerekkorom nyarainak legszebb helyszíne volt. Már tavasszal lehetett jelentkezni, és ahogy a szülők befizettek egy jelképes előleget, mi máris izgatottan számoltuk a napokat az indulásig. Az indulás előtti napon vittük a megpakolt bőröndöket az iskola udvarára, ahol a tanárok és a szülők pakolták fel egy TSZ-től kölcsön kapott teherautóra, a rengeteg szárazélelmiszer mellé.

A káptalanfüredi gyermektábor egykor gyerekzsivajtól volt hangos a Balaton partján

Fotó: Beküldött / Sütő Anikó

Nyári emlékek a Balaton parti gyerektáborról

Az indulás reggelén mi csak kézipoggyászt vittünk a vonatra, tele otthonról hozott finomságokkal. A vonat fülkékben hangosan nevettünk, daloltunk, s amikor feltűnt a tó kéksége, mindenki az ablakhoz rohant. Kiabáltunk, integettünk a nyaralóknak.

A faházakban emeletes ágyak, egy-egy asztal és székek vártak ránk, de nem is kívántunk többet. Reggelenként úttörőnyakkendőt kötöttünk, a zászlófelvonásnál egyszerre álltunk sorba, majd ismertették a napi programot. A Balaton és környéke már akkor maga volt a paradicsom. Rengeteget kirándultunk a környéken, és szinte minden nap fürödtünk a Balaton vízében. A hatalmas étkezőben mindig nyüzsgés volt. A betonplacc délutántól sötétedésig zsibongott, a pingpong forgózás miatt. A labdák pattogása, a gyerekkacajok messzire szálltak a fák között. Esténként tábortűz mellett énekeltünk, s úgy éreztük, soha nem múlhat el ez az idő.

Felnőttként, a mai napig is, ha lehunyom a szemem, hallom a reggeli ébresztőt, a pingponglabdák pattogását, érzem a harmatos fű illatát és a vízbe ugró gyerekek csobbanását. Káptalanfüred mára megváltozott, de a mi nyaraink örökre ott maradtak a tölgyek között, a csillogó víztükör mellett.