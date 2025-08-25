augusztus 25., hétfő

Évekig senkinek sem tűnt fel a tanárnő hiánya – furcsa betegszabadsági ügy Németországban

#betegállomány#Németország#táppénz#tanárnő

15 évig volt betegállományban egy tanárnő és senkinek sem tűnt fel a turpisság.

Egy köztisztviselői státuszún tanárnő hihetetlenül hosszú időn át, mintegy tizenöt éven át betegállományban volt Németországban. 

Fotó: Getty Images.com

15 évig betegállományban. De hogyan?

Folyamatosan meghosszabbította a táppénzét, így esztendőkön át nem vett részt az oktatásban, ami jó ideig nem zavarta a munkáltatóját, de aztán rájöttek, hogy valami nem stimmel. Idén történt, hogy a munkaadója hivatalos orvosi vizsgálatot kezdeményezett, amit a tanárnő megtagadott, mondván, ilyen hosszan tartó hiányzás után már nem indokolható egy ilyen vizsgálat. Bírósághoz fordult, de a düsseldorfi közigazgatási bíróság végül az államnak adott igazat. Már csak az a kérdés, hogy a gyerekek mit tanulnak az esetből...

