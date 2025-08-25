Évekig senkinek sem tűnt fel a tanárnő hiánya – furcsa betegszabadsági ügy Németországban

Egy köztisztviselői státuszún tanárnő hihetetlenül hosszú időn át, mintegy tizenöt éven át betegállományban volt Németországban.

Évekig nm tűnt fel senkinek, hogy furcsa módon volt betegállományban egy német tanárnő

15 évig betegállományban. De hogyan?

Folyamatosan meghosszabbította a táppénzét, így esztendőkön át nem vett részt az oktatásban, ami jó ideig nem zavarta a munkáltatóját, de aztán rájöttek, hogy valami nem stimmel. Idén történt, hogy a munkaadója hivatalos orvosi vizsgálatot kezdeményezett, amit a tanárnő megtagadott, mondván, ilyen hosszan tartó hiányzás után már nem indokolható egy ilyen vizsgálat. Bírósághoz fordult, de a düsseldorfi közigazgatási bíróság végül az államnak adott igazat. Már csak az a kérdés, hogy a gyerekek mit tanulnak az esetből...