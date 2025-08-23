Mostantól a VÉDA-kapuk is figyelik a biztonsági öv használatát

Ha belegondolok, a biztonsági öv, legalábbis nálunk nem olyan régi találmány. Gyerekkoromban még ismeretlen volt, és sokáig nem is írták elő minden járműtípusra. Például azokon a terepjárókon, amikkel évekig dagasztottam az Alföld sarát, senkinek sem hiányzott.

A VÉDA-kapuk ezentúl árgus szemmel ellenőrzik az biztonsági öv használatát. Fotó: Mészáros János

Főleg, hogy ezek a gépek az országúton sem voltak a sebesség bajnokai.

Azután egyre nőtt a gépjárművek száma, gyorsasága, és vele a balesetveszély, amit már nem tudtak, vagy nehezen tudtak követni az emberi reflexek. Ezért igyekeznek jogszabály révén is csökkenteni a balesetek következményeit, aminek viszonylag egyszerű, de hatékony eszköze a biztonsági öv. A baleseti statisztikák egyértelműen a használata mellett szólnak, és számosan kerültek már el, akár halálos végű, jókora repülést a segítségével. Gyaníthatóan nem is azok tartózkodnak a használatától, akik egyszer már neki köszönhették az életüket, testi épségüket. Inkább a szerencsében bízó, esetleg az övhasználattal járó némi kényelmetlenséget nem kedvelők feledkeznek meg róla.

Bizonyára sok vitát szülhetett már az ebből fakadó felelősség is, ezért döntött úgy a törvényalkotó, hogy minden esetben az utasai testi épségére egyébként is vigyázni hivatott sofőr elsődleges feladatává teszi a jogszabály betartatását. Ha pusztán egyetlen élettel többet nyerünk az egyértelműbb szabályozásnak köszönhetően, már akkor sem volt fölösleges lépés a mostani törvénymódosítás.