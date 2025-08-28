augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Tanítóm

24 perce

Búcsú valakitől, aki nem csak tanított, hanem életutakat is formált

Címkék#pedagógus#Gulyás Károlyné Rózsa#gyász

Egy veszteség, amit nehéz feldolgozni. A végleges búcsú persze mindig fáj, de vannak olyan emberek akik kivételesen nagy űrt hagynak maguk után. A napokban egy köztiszteletben álló, sokak által szeretett pedagógus hajtotta örök álomra fejét. Szűk családján kívül gyászolja őt az a rengeteg diák, akinek volt szerencséjük 38 éves pályafutása alatt tőle tanulni. Magam is köztük voltam.

Avar Vanda

Gulyás Károlyné Rózsa néni volt az egyike annak a két pedagógusnak, akik alsós tanítónéniként meghatározták az iskolához és a tanuláshoz való hozzáállásomat. Kis elsősként ő igazította a kezemben a ceruzát, ő segített megbarátkozni a matekkal, tanított énekelni, rajzolni. Hallgattam napköziben, ahogy mesél, vigasztalt, ha rossz napom volt, biztatott, ha valami nem sikerült és elkeseredtem. Engem és még gyermekek sokaságát, akiknek pont úgy volt „második anyja” ahogy nekem. És akiknek most ugyanúgy nehéz a búcsú.

búcsú
Gulyás Károlyné Rózsa nénit családja és barátai mellett több száz diákja gyászolja. A búcsú fájó, de emléke szívünkben örökre megmarad.
Forrás: facebook.com / Szalay Ferenc

Végső búcsú egy csodálatos pedagógustól

Ne értsen félre senki: minden veszteség fájdalmas és minden távozó után ott marad az üresség. De egy pedagógus, egy tanító mégis más. Ő nem csak a saját gyermekeit neveli, nem csak értük aggódik, nem csak velük örül. Ő több száz gyermeket nevel hosszú évtizedek alatt, s mindegyik életében alapköveket rak le munkája során. S így nem csak a családja és a barátai szívében hagy kitörölhetetlen nyomot, hanem valamennyi tanítványéban is. 
Nagyon sokan gyászolunk most. De ez azt is jelenti, hogy Rózsa nénit élete során nagyon sokan szerettük. Kívánom, hogy ennek az óriási szeretetnek az energiája emelje egészen a angyalokig – őt, és minden hozzá hasonló elhivatott, önfeláldozó és szeretettel teli pedagógust, aki elhagyja ezt a világot.

 

