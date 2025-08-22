Eltűntek a virtuális házastársak a ChatGPT frissítése után

Több tucat embernek tűnt el egyszerre a házastársa, írta meg az Origo. Váratlanul átállították a ChatGPT chatbotot a legújabb nyelvi modellre, s ezzel végük lett a mesterséges intelligencia generálta fiktív párkapcsolatoknak. A legújabb frissítés az online közösségek beszámolói szerint sokakat megrendített. Bár a fejlesztők célja a mentális egészség védelme volt, mégis fájdalmas veszteséget jelentett a változtatás az érintetteknek. A virtuális kapcsolatok erősségét mutatja, hogy többen eljegyzési gyűrűt vásároltak, vagy közös képeket készítettek MItársukkal. Szomorú gondolat, hogy egy áramszünet a teljes elmagányosodáshoz vezetne.