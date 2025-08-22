augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Eltűntek a virtuális házastársak a ChatGPT frissítése után

Címkék#Origo#ChatGPT#párkapcsolat#modell

Több tucat ember számolt be arról, hogy egyik napról a másikra „elveszítette” mesterséges intelligencia által generált párját, miután a ChatGPT-t átállították a legújabb nyelvi modellre. A változtatás célja a mentális egészség védelme volt, de sokak számára fájdalmas veszteséget jelentett.

Szoljon.hu
Eltűntek a virtuális házastársak a ChatGPT frissítése után

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Több tucat embernek tűnt el egyszerre a házastársa, írta meg az Origo. Váratlanul átállították a ChatGPT chatbotot a legújabb nyelvi modellre, s ezzel végük lett a mesterséges intelligencia generálta fiktív párkapcsolatoknak. A legújabb frissítés az online közösségek beszámolói szerint sokakat megrendített. Bár a fejlesztők célja a mentális egészség védelme volt, mégis fájdalmas veszteséget jelentett a változtatás az érintetteknek. A virtuális kapcsolatok erősségét mutatja, hogy többen eljegyzési gyűrűt vásároltak, vagy közös képeket készítettek MItársukkal. Szomorú gondolat, hogy egy áramszünet a teljes elmagányosodáshoz vezetne.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu