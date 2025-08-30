Párkereső kampány egy különleges új-zélandi csigának

Párt keresnek Nednek, az új-zélandi csigának, akinek a legtöbb fajtársával ellentétben balra csavarodik a háza, és így elenyésző esélye van arra, hogy párra találjon. Ez az állapot ugyanis azt jelenti, hogy a szaporítószervei is meg vannak tükrözve. Ned ezért anatómiailag csak olyan csigával tud egybekelni, aminek szintén balra csavarodik a háza. Ez viszont nagyon ritka, az esélye huszonöt százezredszázalék. Azonban jó szándékú természetvédők kampányt indítottak az érdekében. Korábban egy Jeremy nevű egyednek két hasonló párt is találtak, ám azok egymással kezdtek párosodni. Ráadásul náluk az internetes párkeresés nem jöhet szóba...