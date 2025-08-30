augusztus 30., szombat

Párkereső kampány egy különleges új-zélandi csigának

Ned, a balra csavarodó házú csiga ritkaságnak számít, ezért szinte lehetetlen párt találnia. Természetvédők most kampányt indítottak érte, hogy mégis esélyt kapjon a szerelemre.

Párkereső kampány egy különleges új-zélandi csigának

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Párt keresnek Nednek, az új-zélandi csigának, akinek a legtöbb fajtársával ellentétben balra csavarodik a háza, és így elenyésző esélye van arra, hogy párra találjon. Ez az állapot ugyanis azt jelenti, hogy a szaporítószervei is meg vannak tükrözve. Ned ezért anatómiailag csak olyan csigával tud egybekelni, aminek szintén balra csavarodik a háza. Ez viszont nagyon ritka, az esélye huszonöt százezredszázalék. Azonban jó szándékú természetvédők kampányt indítottak az érdekében. Korábban egy Jeremy nevű egyednek két hasonló párt is találtak, ám azok egymással kezdtek párosodni. Ráadásul náluk az internetes párkeresés nem jöhet szóba...

 

