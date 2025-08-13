Dinnye, aki nem eszi, szent, aki belepisil

A magyar szájhagyomány szerint a hazai dinnyeszezon hagyományosan az augusztus 10-i Lőrincig tart, aki neve napján belepisilt a dinnyébe, ami emiatt íztelenné vált. Ám Lőrinc névnap három is van az évben. Vegyük csak sorba az ide vonatkozó szentek hármas stációját!

Huber István fegyverneki őstermelő elégedett az idei dinnyefelhozatallal, és hite szerint senki sem pisil bele a terményeibe

Fotó: Mészáros János

Brindisi Szent Lőrincnek mind a születése (1559), mind a halála (1619) július 22-én történt. Ünnepnapját azonban egy nappal ezen dátumok elé tették, július 21-re.

A dinnyébe állítólag belepisilő Szent Lőrinc 225-ben született és 258 augusztus 10-én Rómában halt vértanúhalált, utóbbihoz kapcsolódik ünnepnapja. A legenda szerint a szegények közt szétosztotta az egyház kincseit, s amikor a városi prefektus számon kérte erről, mutatott egy-egy bénát, vakot, beteget és koldust, mondván, ők az egyház valódi kincsei. Lőrincet emiatt egy sütőrácson megégették, de halála előtt viccesen kérte, hogy fordítsák meg, mert „a háta már elkészült”. Emiatt évszázadokig a szakácsok és hússütők, valamint a komikusok védőszentje volt.

A dinnyeszezon végét a magyar hagyomány a 258 augusztus 10-én Rómában mártíromságot szenvedett Lőrinchez igazítja. Pedig még szeptemberig is kitart az édes dinnye.

Forrás: ÚN Archív

Justiniani Szent Lőrinc 1381-ben született. Ünnepnapja velencei püspökké avatásának napja, amely 1433. szeptember 5-én történt.

A jó dinnye szeptember után is édes

De vissza a dinnyeföldre: gyümölcse tapasztalatom szerint még mindig csak egyre édesedik. A korábbi lőrinci dinnyemonda tehát elavult. Ezért persze nem kell a bibliát kidobni, csak a „pisilős” részét augusztus 10-ről szeptember 5-re átdátumozni...