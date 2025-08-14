3 órája
Fehér ruha, hosszú számla
A lagziknak van egy különleges varázsa. Mindig is szerettem esküvőre menni vendégként, akkor azonban még fel sem merült bennem, hogy mennyi tervezést és anyagi forrást igényel egy lakodalom lebonyolítása – ezzel már csupán akkor szembesültem, amikor a sajátom szervezése következett.
Ahogyan szerintem a legtöbb menyasszony, az első dolog, amit azonnal elkezdtem böngészni, az a hófehér esküvői ruha volt. Hiszen minden nő azt szeretné, ha a legszebb, legtökéletesebb ruhában vonulhatna az oltárhoz, kimondani azt az egyszerű szót, ami az egész életét gyökeresen megváltoztatja.
Ezt követte a helyszín, az esküvői dekoráció, és a szolgáltatók felkutatása
És minden újabb döntésnél újabb nullák kerültek a képzeletbeli számla végére. Bár igyekeztünk tudatosan szervezni minden részletet, valljuk be: az ember egyszer tervez csak megházasodni. Ráadásul, egy profi szolgáltató munkája sokszor valóban megfizethetetlen – így az első döbbenet után sikerült túllendülnöm ezen. Időközben persze arra is rájöttem, hogy nem az a lényeg, hol és mennyiért ünnepeljük meg a közös életünk első mérföldkövét, hanem az, hogy kik állnak aznap mellettünk. Hiszen végső soron az együtt töltött idő és a közös emlékek számítanak igazán.
Mindenesetre, ha legközelebb meghívót kapok, már nemcsak a tortára és a táncra gondolok, hanem arra is, mennyi munka és áldozat rejlik a háttérben.
Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Tételenként, részletesen mutatjuk a számokat!