Lépések – melyek egészen apróak, de a világot jelentik a kisfiú számára

Nem tudok elfogultság nélkül írni Galó Tomikáról. Alig pár hónappal „idősebb” az én kicsi fiamnál, és szinte nem is ismerem őt, mégis úgy érzem, mintha a saját gyerekem lenne. Remélem, de hiszem és tudom, hogy ezt nem veszi zokon az ő édesanyukája. És abban is biztos vagyok, hogy az országban még nagyon sok anya érez hasonlóan, mint én.

Galó Tomika itt éppen a szülei születésnapján falatozza az ünnepi tortát

Forrás: Együtt Tomikáért Facebook-oldal

Galó Tomit az egész ország a szívébe zárta

Emlékeznek? Két-három éves lehetett, amikor először hallottunk Galó Tomiról. Szülei elénk tárták a tündéri kisfiú történetét és segítséget kértek. Szavaik a szívekig hatoltak, egyre többen segítettek és lassan erősödött a remény.

Én ma is pontosan emlékszem a csodára. Éppen szüleimnél karácsonyoztunk, a gyerekeim még talán a csomagokat bontogatták, amikor telefonon beszéltem Tomi anyukájával. A lehető legcsodálatosabb ajándék érkezett hozzájuk: összegyűlt a pénz a kisfiú kezelésére. Mit mondjak? Még az én családom ünnepét is duplán aranyozta be ez a jó hír.

Az apró lépések a világot jelentik neki

Azóta sok idő eltelt. Tomi állapota szerencsére sokat javult. Ma már arról jönnek a hírek – amit cikkünkben olvashatnak –, hogy lépéseket is tesz a gyógyulás felé. Ezúttal szó szerint.

Igaz, egyelőre speciális eszköz segítségével, de Tomi sétál. Pedig, ahogy édesanyja mesélte, sokszor fájdalmas még ez neki. Mert egy kicsit ott nyom, és kicsit ott feszít az a fránya „lépegető”.

Kitartóan küzd, ezért büszkék lehetünk rá

De Tomika lépked. Nem adja fel. Minden erejét összeszedi, a fogait összeszorítja és kitartóan végzi a feladatát. Minden nap, minden percben.