Habos élvezet

Kevés olyan sütemény létezik, amely ennyire összefonódott egy várossal, mint Szolnokkal. A helyiek és az ide látogatók számára a habos isler maga a gyerekkor, a hagyomány és a büszkeség íze.

Major Angéla

Nehéz elképzelni, hogy az isler máshol mást jelent, mint itt, Szolnokon. Nekem ugyanis a habos isler az igazi. Meglepődtem, amikor először lekváros változatot tettek elém, hiszen számomra az édesség lényege mindig is az volt, hogy a puha linzerlapok közé felvert, cukrozott tojásfehérje került. Ez volt a gyerekkor íze, a családi vendégségek állandó szereplője, amiből nem lehetett eleget készíteni. Annyira rajongtam érte, hogy gyerekként kettévettem a lapokat, és egy falattal kiettem belőle a habot, a csokoládé és a linzer csak második körben következett.

A szolnoki habos isler különlegessége a könnyű tojáshab
A szolnoki habos isler különlegessége a könnyű tojáshab
Fotó: Beküldött

A szolnoki habos isler generációk kedvence

Otthon legtöbbször anyukám sütötte a süteményeket, cukrászdába ritkán jártunk. Kamaszkoromra változott a helyzet, akkor már gyakrabban került az asztalra vásárolt sütemény is, de az isler mindig köztük volt. Mindannyiunk kedvence volt a csokoládéval leöntött puha linzer, közte a vastag fehér hab. Mondanom sem kell, igazán kényeztető élményt nyújtott.

Ma már, ha az országban utazom, büszkén mesélem az ismerősöknek, hogy a habos isler Szolnok saját találmánya. Egy helyi különlegesség, amely méltán világhírű, hiszen olyan édességről van szó, amelyből egyetlen falat is képes mosolyt csalni az ember arcára. A legszebb mégis az, amikor idegenek, akik egyszer már kóstolták, kifejezetten keresik, ha a városban járnak, mert tudják, máshol nem találnak ilyet.

Én persze szeretem a lekváros változatot is, de ha választani kell, számomra mindig a habos marad az „igazi”. Ez az a sütemény, ami összeköt a gyerekkorral, a családi asztal melegével és a szülőváros büszkeségével.

 

