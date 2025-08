Történelmünkről mesélnek az épületek Szolnokon

Újabb két épületre kerültek fel Szolnokon Dombi Gábor műemlékvédelmi szakértő kezdeményezésére a helyi védettséget jelölő táblák.

Felkerült a helyi védettséget jelölő tábla a Reménység tere mellett álló, Mészáros Lőrinc utca 34. szám alatti épületre

Fotó: Mészáros János

Helyi védettségű kincsek Szolnokon

A Pogány Gábor Benő szobrászművész által tervezett, s a megyeszékhely még megmaradt értékeire figyelmeztető pirogránit jelek talán a nyilvánosság figyelme révén is tehetnek valamit épített örökségünk gondosabb őrzéséért. A mai Szolnok a régi fényképek tanúsága szerint ugyanis szinte alig hasonlít egykori önmagára. Amellett, hogy legalább tucatszor felgyújtották, nálunk mindig könnyű dolga volt a bontócsákánynak. Nagyobb rendet vágott, mint az emlékezetes bombázás.

De amíg az utóbbi már csak az emlékeinkben él, a bontókedv töretlen, ahogy azt legutóbb a Szapáry úton tapasztalhattuk. Pedig a régi épületeknek nemcsak szépsége, hanem lelke is van, amit néhai lakóik hagytak az utódokra. A Mészáros Lőrinc utcai épület az egykori, polgárosodó Szolnok ritkuló számú tanúi közé tartozik, a szintén most megjelölt, a Belvárosi nagytemplommal szembeni egykori patikaépület pedig fontos történelmi kegyhelyünk is. Több mint hetven éve a történelem olyan hajótörötteit, közöttük országos nevek gazdáit zárták falai közé, akik pusztán ártatlan áldozatai voltak egy önkényuralmi rendszer tombolásának.

Talán most társával együtt a maga fizikai valójában végleg ránk marad ez a sokat megélt ház, nem járja eltűnt javaink semmibe vesző útját. Ahhoz, hogy így legyen, nekünk, utódoknak is a gondos gazda lelkületével kell ragaszkodnunk mindahhoz, amit eddig még elkerült az enyészet.