Horogra akadt emlékek

Édesapám sokat horgászott a múltban, és rengetegszer mi is elkísértük az öcsémmel a vízpartra. Szorgosan csomagoltuk együtt a szendvicseket és készítettünk limonádét, míg apukám a felszerelést pakolta. Volt egy botom nekem is, neki is, és persze a testvéremnek is.

Az egyik horgászásunk alatt egy nádasba dobtam be a horgot

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Az autóba mindent beraktunk, és kora reggel útnak is indultunk horgászni

A vízhez érve édesapám előkészítette a horgászbotokat, a csalit, az etetőanyagot, mindeközben mi a horgászszékekkel bajlódtunk. Majd elérkezett a várva várt pillanat: bedobhattuk a vízbe a horgot. Ez persze nem minden esetben volt szerencsés, mivel volt, hogy az a nádasban landolt, vagy egy faágba beakadt. Apa ilyenkor hősként megoldotta a helyzetet, mi pedig a következő dobást próbáltuk ügyesebben végrehajtani.

Ma már nem jut olyan gyakran idő erre a kellemes családi programra, azonban mindig boldogan idézzük fel gyermekkorunk ezen időszakát. Hiszen nem is az volt a lényeg, hogy horgásszunk, vagy hogy halat fogjunk, hanem hogy közösen csináltunk minden mozzanatot. Még akkor sem voltunk elkeseredve, ha zsákmány nélkül tértünk haza. Örültünk, hogy egész nap a víz mellett élvezhettünk egymás társaságát, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.