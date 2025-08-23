augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

45 perce

Ikrek és a telepátia rejtélye

Címkék#érzékszerv#telepátia#rejtély#tanulmány

Bár sokan hisznek az ikrek közötti telepátiában, a tudomány eddig nem talált bizonyítékot rá – a szoros érzelmi kapcsolat és a közös tapasztalatok magyarázhatják a hasonlóságokat.

Szoljon.hu
Ikrek és a telepátia rejtélye

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Tudósok jártak utána egy régi, sokakat megmozgató rejtélynek, hogy létezik-e telepátia az ikrek között. Egyetlen eddigi kutatás sem igazolta még az ikrek közötti láthatatlan kommunikáció létezését, nem találtak bizonyítékot az érzékszerveken túli érzékelésre. Igaz, erős hasonlóságokat fedezhetünk fel a viselkedésükben. Egy friss svéd tanulmány összefüggéseket talált az ikrek specifikus ingerekre adott fiziológiai válaszai között, de ezek az eredmények túl korlátozottak ahhoz, hogy igazolják a telepátiát. Valószínűleg a mély érzelmi kötelék és a közös élmények okozzák a hasonlóságokat. Ha az emberek között hasonló kötelékek működnének, jobb lehetne a világ.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu