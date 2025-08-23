Ikrek és a telepátia rejtélye

Tudósok jártak utána egy régi, sokakat megmozgató rejtélynek, hogy létezik-e telepátia az ikrek között. Egyetlen eddigi kutatás sem igazolta még az ikrek közötti láthatatlan kommunikáció létezését, nem találtak bizonyítékot az érzékszerveken túli érzékelésre. Igaz, erős hasonlóságokat fedezhetünk fel a viselkedésükben. Egy friss svéd tanulmány összefüggéseket talált az ikrek specifikus ingerekre adott fiziológiai válaszai között, de ezek az eredmények túl korlátozottak ahhoz, hogy igazolják a telepátiát. Valószínűleg a mély érzelmi kötelék és a közös élmények okozzák a hasonlóságokat. Ha az emberek között hasonló kötelékek működnének, jobb lehetne a világ.