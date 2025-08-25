Kinőtt tornacipők...

Nem kell túlbonyolítani, s lazára kell venni. Ezt az elvet vallottam az elmúlt hetekben, amikor a közelgő iskolakezdésre gondoltam. Bevallom: a terv bevált.

Lassan vége a nyárnak, közeleg az iskolakezdés...

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Halomban álltak a könyvek és a tornacipők

Vessen rám bárki követ, akkor is elárulom: egyáltalán nem zavart, hogy a nyár nagy részében a ház egyik sarkában pihentek az iskolatáskák. Hozzáteszem: még a tankönyvek is benne voltak. Így legalább nem foglaltak dupla helyet a tanszerek a lakásban. Szerintem logikus!

Na és mit mondanak rám akkor, ha azt is kikotyogom, hogy a tornacipők is halomban álltak a kanapé alatt. Hát legyen, vállalom: kissé rendetlen vagyok és elismerem, hogy e téren vannak hiányosságaim. Ám azt is vallom és hiszem, hogy a boldogságunk nem csak ezen múlik.

Kuplerájos nyár után jön az iskolakezdés

És különben is, erről szól a nyár! Ilyenkor levetjük a szabályokat, mint a zoknit a strandon. A gyerekek – legalább is az enyémek tutira – nem a szekrény rendjéből építik az emlékeiket, hanem abból, hogy hány fagyit ettünk, hányszor feküdtek le nagyon későn és mennyit szaladtak mezítláb a fűben. A nyár élményei töltik fel őket.

Szóval, ha engem kérdeznek, egy kicsit sem bánom, hogy kissé kuplerájos volt az elmúlt pár hét. Mert ha választhatok a makulátlan padló és a nevetéstől könnyes szemek között, akkor egyértelmű: a partvis és a porszívó várhat.

A gyerekek viszont nem. Ha lehet, legyünk mellettük minden pillanatban, mert olyan gyorsan eltelik a gyerekkoruk. Pillanatok alatt felcseperednek.

A lábuk is megnőtt. A komisz kölykök kinőtték a kupacban álló tornacipőket. Na, még ez is! Ideje készülődni! Aztán jöhet az ősz, kezdődhet az iskola!