A paradicsomokkal együtt szépen beérik a tudás is

Mivel telt a nyári szünet? Ha majd kérdezik a tanár nénik az iskolában, megkockáztatom: az én gyerekeim mesélnek a legizgalmasabb eseményekről.

Az abonyi virágos játszótéren is játékosan tanulnak a gyerekek és ismerkednek a hagyományokkal is

Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Vidéken nyaraltak, ahol játékosan tanulnak

Nem, nem a Bahamákon jártunk, nem másztuk meg a Mount Everestet, de még delfinekkel sem úsztunk a tengerben és hiper-szuper okoseszközt se kaptak ajándékba a porontyok. Helyette mamánál és papánál nyaraltak.

Képzeld, anya, csirkét vágtunk! – mesélte lelkesen tízéves lánykám, amikor telefonon csekkoltam, hogy telik a napjuk a nagyszülőknél. Ő egyelőre szemlélőként vett részt a sokak által nem kedvelt és szívderítő programban, de, ahogy anyukám ecsetelte, mindenre kíváncsi volt. Örömmel hallgattam.

Ez utóbbi házi tevékenységgel még csak ismerkedik a lánygyerekem, de amúgy szoros barátságot ápol a felmenői tyúkjaival. Nagyapjának immár felügyelnie sem kell, amikor megy és összeszedi az aznapi tojásokat.

Aztán ha úgy alakul, pogácsát dagaszt, vagy éppen pirosló paradicsomokat szed a kertben.

Így megy ez vidéken, kérem szépen!

Egy játszótér, melyet virágok vesznek körül

Apropó, paradicsom! Kolléganőm cikkében olvasok egy abonyi hölgyről, aki egy játszótér mellé ültetett virágokat és zöldségeket. A paradicsomok már halványan piroslanak. A játszótéren foglalatoskodó gyerkőcök pedig csodálattal és érdeklődéssel nézik a növényeket és az azokat ápoló kedves nénit.

Mindeközben pedig tudat alatt szívják magukba az ismereteket, a hagyományok tiszteletét és a törődést. A tudás pedig előbb-utóbb beérik és kivirágzik. A szirmok pedig azt hirdetik: van még remény...