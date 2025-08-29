augusztus 29., péntek

Életmentő veseadomány után kirúgták a főnöke cége mellől

Címkék#Debbie Stevens#főnök#munka#vállalat

Debbie Stevens, kétgyerekes anya odaadta egyik veséjét, hogy megmentse főnöke életét. A sikeres műtét után azonban nem hálát, hanem elbocsátást kapott – mert a felépülése lassabban haladt a vártnál.

Egy kétgyerekes anya a főnökének adta a veséjét, hogy megmentse az életét, ám utána kirúgták a cégtől, mert a műtét után nehezen épült fel. Az akkor a negyvenes évei közepén járó, kétgyerekes, elvált anya, Debbie Stevens irodai munkát végzett egy milliárddolláros értékű vállalatnál, amely több autókereskedést üzemeltetett. Közvetlen főnökének volt szüksége veseátültetésre, ami jól sikerült, de rögtön a műtét után közölte az alkalmazottjaként dolgozó donorral, hogy nem fog kivételezni vele. Így is történt, írták meg az elbocsátást az amerikai újságok. Ahogy az író mondja, a jó mindig elnyeri méltó büntetését.

 

