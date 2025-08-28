Van élet a közösségi médián túl? Új felfedezést tett egy hollandi nő

Az internetet bejárta egy 31 éves holland nő története, aki naponta átlagosan nyolc órát töltött a telefonja képernyője előtt közösségi média tanulmányozásával.

Lemerült a telefonja és rájött a közösségi média világán kívül is lehet élvezni az életet

Már nem olyan nagy szerepet tölt be az életében a közösségi média

Egy reggel azonban a mobilja lemerült, így kénytelen volt a kezébe venni egy könyvet, és mire felocsúdott, a kötet felét már el is olvasta. Caitlin szerint az agya teljesen máshogy kezdett el működni. Nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottnak érezte magát, és nem hiányzott a telefon. Ezentúl mindig olvasással kezdte a napot, végül a képernyőideje több mint 65 százalékkal csökkent, már csupán csak napi egy órát tölt a telefonja előtt. Már emiatt is az újságolvasást ugyancsak bátran tudom ajánlani.