Van élet a közösségi médián túl? Új felfedezést tett egy hollandi nő

Bele se gondolunk, hogy mennyi időt is töltünk csak azzal, hogy a telefonunkat görgetjük. Egy hollandi a telefonja lemerülésével tudott csak elszakadni a közösségi média világából és jött rá ezzel, mennyi mindenről is maradt le.

Az internetet bejárta egy 31 éves holland nő története, aki naponta átlagosan nyolc órát töltött a telefonja képernyője előtt közösségi média tanulmányozásával. 

8 órát töltött a közösségi média görgetésével hollandi nő
Lemerült a telefonja és rájött a közösségi média világán kívül is lehet élvezni az életet
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Már nem olyan nagy szerepet tölt be az életében a közösségi média

Egy reggel azonban a mobilja lemerült, így kénytelen volt a kezébe venni egy könyvet, és mire felocsúdott, a kötet felét már el is olvasta. Caitlin szerint az agya teljesen máshogy kezdett el működni. Nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottnak érezte magát, és nem hiányzott a telefon. Ezentúl mindig olvasással kezdte a napot, végül a képernyőideje több mint 65 százalékkal csökkent, már csupán csak napi egy órát tölt a telefonja előtt. Már emiatt is az újságolvasást ugyancsak bátran tudom ajánlani.

 

