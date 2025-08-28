1 órája
Van élet a közösségi médián túl? Új felfedezést tett egy hollandi nő
Bele se gondolunk, hogy mennyi időt is töltünk csak azzal, hogy a telefonunkat görgetjük. Egy hollandi a telefonja lemerülésével tudott csak elszakadni a közösségi média világából és jött rá ezzel, mennyi mindenről is maradt le.
Az internetet bejárta egy 31 éves holland nő története, aki naponta átlagosan nyolc órát töltött a telefonja képernyője előtt közösségi média tanulmányozásával.
Már nem olyan nagy szerepet tölt be az életében a közösségi média
Egy reggel azonban a mobilja lemerült, így kénytelen volt a kezébe venni egy könyvet, és mire felocsúdott, a kötet felét már el is olvasta. Caitlin szerint az agya teljesen máshogy kezdett el működni. Nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottnak érezte magát, és nem hiányzott a telefon. Ezentúl mindig olvasással kezdte a napot, végül a képernyőideje több mint 65 százalékkal csökkent, már csupán csak napi egy órát tölt a telefonja előtt. Már emiatt is az újságolvasást ugyancsak bátran tudom ajánlani.