Magasfesztültségen „grillezett” halat egy sas

A tűzoltók beszámolója szerint dél körül riasztották őket, ugyanis a tűz egy hatvan-kilencven méteres területen csapott fel, de a kedvező széljárásnak köszönhetően gyorsan megfékezték a lángokat. Leírták, hogy a halat egy halászsas dobta le egy elektromos vezetékre, majd a lehulló szikrák a száraz fűben tüzet okoztak.

Azt feltételezik, hogy a nagy meleg és a hal mérete miatt a kimerült madár elejtette zsákmányát. Némi humort is csempésztek a beszámolóba, ugyanis szerintük talán a sasnak elege volt a nyers halból, és ki akarta próbálni a grillezést.

Ekkora sületlenséget azért ritkán hallani.