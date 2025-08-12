augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Magasfesztültségen „grillezett” halat egy sas

Címkék#hal#sas#magasfesztültség#rövidzárlat

Égből pottyant hal okozott tüzet és rövidzárlatot Kanadában.

Szoljon.hu
Magasfesztültségen „grillezett” halat egy sas

Fotó: Illusztráció / Fülöp Ildikó (MW archív)

A tűzoltók beszámolója szerint dél körül riasztották őket, ugyanis a tűz egy hatvan-kilencven méteres területen csapott fel, de a kedvező széljárásnak köszönhetően gyorsan megfékezték a lángokat. Leírták, hogy a halat egy halászsas dobta le egy elektromos vezetékre, majd a lehulló szikrák a száraz fűben tüzet okoztak.

Azt feltételezik, hogy a nagy meleg és a hal mérete miatt a kimerült madár elejtette zsákmányát. Némi humort is csempésztek a beszámolóba, ugyanis szerintük talán a sasnak elege volt a nyers halból, és ki akarta próbálni a grillezést.

Ekkora sületlenséget azért ritkán hallani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu