1 órája
Magasfesztültségen „grillezett” halat egy sas
Égből pottyant hal okozott tüzet és rövidzárlatot Kanadában.
Fotó: Illusztráció / Fülöp Ildikó (MW archív)
A tűzoltók beszámolója szerint dél körül riasztották őket, ugyanis a tűz egy hatvan-kilencven méteres területen csapott fel, de a kedvező széljárásnak köszönhetően gyorsan megfékezték a lángokat. Leírták, hogy a halat egy halászsas dobta le egy elektromos vezetékre, majd a lehulló szikrák a száraz fűben tüzet okoztak.
Azt feltételezik, hogy a nagy meleg és a hal mérete miatt a kimerült madár elejtette zsákmányát. Némi humort is csempésztek a beszámolóba, ugyanis szerintük talán a sasnak elege volt a nyers halból, és ki akarta próbálni a grillezést.
Ekkora sületlenséget azért ritkán hallani.
