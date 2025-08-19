Bocsánatot kért egy ausztrál ügyvéd, mert mesterséges intelligenciával íratta a beadványait

Bocsánatot kellett kérnie egy ausztrál ügyvédnek, mert mesterséges intelligenciával íratta a beadványokat ügyfelei ügyében, és benyújtotta Victoria állam legfelsőbb bíróságán. A dokumentumok hamis hivatkozásokat tartalmaztak, és nem létező bírósági ítéleteket jelöltek meg, illetve idéztek egy parlamenti beszédből, ami soha nem hangzott el.

Végül az ügyben eljáró bíró munkatársai kellettek hozzá, hogy kiderüljön a turpisság. A mesterséges intelligencia hibái miatt tolódott az ügy lezárása, amely végül felmentő ítélettel zárult. Nem jó idegen tollakkal ékeskedni, még akkor sem, ha a mesterséges intelligenciától kaptuk.