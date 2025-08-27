Űrből érkező energia: napelemek fedezhetik az EU igényeinek 80%-át 2050-re

Egy brit kutatás szerint 2050-re az űrbe telepített napelemek akár az EU megújulóenergiaigényének 80%-át is fedezhetik. A NASA által javasolt, tükörszerű reflektorokra épülő rendszer előnye, hogy napszaktól és időjárástól független, így folyamatos energiát kínál. Akát 15%-kal csökkentheti az európai energiahálózat teljes költségét, és több mint kétharmaddal mérsékelheti az akkumulátorhasználatot. Az űrbéli napenergia kulcsszerepet játszhat a nettó zéró célok elérésében, bár kockázatok is vannak: az űrszemét, az ütközések és az adatátviteli zavarok befolyásolhatják a megbízhatóságot. A rendszer kiépítése jelenleg költséges, de 2050-re reális megoldás lehet.