Űrből érkező energia: napelemek fedezhetik az EU igényeinek 80%-át 2050-re

Egy brit kutatás szerint az űrbe telepített napelemek forradalmasíthatják az energiatermelést: a folyamatosan működő rendszer akár az EU megújulóenergia-szükségletének döntő részét biztosíthatja, miközben jelentősen csökkentené a költségeket és az akkumulátorhasználatot.

Szoljon.hu
Űrből érkező energia: napelemek fedezhetik az EU igényeinek 80%-át 2050-re

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Egy brit kutatás szerint 2050-re az űrbe telepített napelemek akár az EU megújulóenergiaigényének 80%-át is fedezhetik. A NASA által javasolt, tükörszerű reflektorokra épülő rendszer előnye, hogy napszaktól és időjárástól független, így folyamatos energiát kínál. Akát 15%-kal csökkentheti az európai energiahálózat teljes költségét, és több mint kétharmaddal mérsékelheti az akkumulátorhasználatot. Az űrbéli napenergia kulcsszerepet játszhat a nettó zéró célok elérésében, bár kockázatok is vannak: az űrszemét, az ütközések és az adatátviteli zavarok befolyásolhatják a megbízhatóságot. A rendszer kiépítése jelenleg költséges, de 2050-re reális megoldás lehet.

 

