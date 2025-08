A NASA szerint ez a 28 perces trükk megváltoztatja a napunkat

Mit szólna hozzá, ha minden egyes ebéd után nyomhatna egy NASA szundit? A NASA űrhajósai esküsznek arra, hogy 28 perc alvás minden bajt megold. Jómagam már kipróbáltam a módszert, és jelentem: hatásos.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A túl sok alvástól úgy kelünk fel, mintha egy percet sem aludtunk volna, úgy érezzük, „ez többet ártott, mint használt”. A NASA űrhajósainak mindösszesen 28 percre van szüksége ahhoz, hogy kipihenten keljenek fel. Gondoljon bele, ennyi idő még az egyórás ebédszünetbe is beleférhet és még akár az irodában, az asztalra dőlve is prezentálható. Nem hiszi el? Próbálja ki, s ha bejön, a következő szakszervezeti gyűlésen akár be is dobhatja a vezérnek!